Danubio se inspira em superação de jogador que luta contra câncer

O Danubio ainda acredita na chance de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores e tem um bom exemplo de superação no elenco. O clube uruguaio, adversário do São Paulo nesta quarta-feira, se apoia no exemplo do atacante Tabarez. O jogador descobriu um câncer nos testículos e foi submetido a uma cirurgia na noite de segunda-feira.

A desconfiança do atacante de que havia algo errado começou em fevereiro, na noite em que o Danubio perdeu por 4 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. O exame anti-dopping dele deu positivo e Tabárez resolveu investigar a causa. Em exames médicos, descobriu que a alteração na amostra já era um sinal da mudança nos hormônios motivada pela doença.

O jogador retirou na segunda-feira o tumor maligno e se recupera no hospital da Associação Espanhola de Montevidéu. Os médicos devem dar alta até sexta-feira. Enquanto isso, a equipe precisa ganhar os dois últimos jogos pela Libertadores e ainda torcer para o Corinthians também vencer as partidas seguintes.