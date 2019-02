Danubio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo na TV a partida

Em busca de seu segundo título da competição, o Atlético-MG inicia a caminhada na Copa Libertadores nesta terça-feira, quando irá enfrentar o Danubio-URU, às 19h15 (horário de Brasília), pelo primeiro jogo da segunda fase da competição, ou a pré-Libertadores, como é mais conhecida. A partida será realizada no estádio Luis Franzini, em Montevidéu.

Onde assistir Danubio x Atlético?

Danubio x Atlético-MG terá transmissão da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. O jogo da volta acontece no dia 12 de fevereiro, em Belo Horizonte. Quem avançar do confronto, pegará na próxima fase o classificado do duelo entre Defensor-URU e Barcelona-EQU. O classificado deste novo confronto estará na fase de grupos da Libertadores.

O Atlético-MG chega embalado após a vitória do time reserva por 2 a 0 sobre o Guarani, no sábado, pelo Campeonato Mineiro. O resultado deixou a equipe comandada por Levir Culpi na 3ª posição do estadual, com 10 pontos, um a menos que América-MG e Cruzeiro, que dividem a ponta da tabela.

Por outro lado, o Danubio fará sua estreia nesta temporada. O Campeonato Uruguaio terá início apenas neste fim de semana. Com isso, a tendência é que o adversário do Galo chegue na partida sem ritmo de jogo.

Segunda fase é disputada em dois jogos e o classificado avança para a terceira fase, onde serão mais duas partidas de ida e volta e os quatro times classificados disputarão a fase de grupos do torneio continental.

JOGOS DE IDA DA SEGUNDA FASE DA LIBERTADORES

Terça-feira

19h15 Danubio-URU x Atlético-MG

21h30 Melgar-PER x Universidad de Chile-CHI

21h30 The Strongest-BOL x Libertad-PAR

Quarta-feira

19h15 Defensor-URU x Barcelona-EQU

19h15 Delfin-EQU x Caracas-VEN

21h30 Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL

21h30 Talleres-ARG x São Paulo

Quinta-feira

21h30 La Guaíra-VEN x Atlético Nacional-COL

​CONFRONTOS DA TERCEIRA FASE

Danúbio ou Atlético-MG x Defensor ou Barcelona

Melgar ou Universidad de Chile x Delfín ou Caracas

The Strongest ou Libertad x La Guaira ou Atlético Nacional

Palestino ou Independiente x Talleres ou São Paulo