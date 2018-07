Darío Conca completará 150 jogos pelo Fluminense

"Desde o momento em que cheguei, me senti muito à vontade dentro do clube e com o nosso torcedor na rua. Sempre falei que estou muito feliz no Fluminense e que quero continuar. Sabemos que é difícil um jogador ficar muito tempo em um clube, mas hoje consegui e estou feliz por isso", revelou o meio-campista, que chegou ao clube em 2008 para a disputa da Libertadores.

O jogador falou que para sua passagem ficar completa pelo Fluminense, falta ter no currículo a conquista de um campeonato. "Falta um título ainda e todos querem isso. Não posso ser ídolo desta torcida sem lhe dar uma grande conquista", avalia.

Titular absoluto do Fluminense no Brasileirão, o jogador também é muito elogiado pelos seus colegas de time. "O que está jogando o Conca é brincadeira. Posso dizer, sem dúvida, que ele é o cara do Fluminense, o craque do time. Joga de cabeça em pé, dá passes de gênio para os atacantes e tem uma visão de jogo realmente diferenciada", comentou o atacante Fred.