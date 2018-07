Darío revela influência de Montillo para jogar no Fla

"Falei com o Montillo e ele me disse que seria bom para mim vir para o Brasil, que aqui eu conseguiria me destacar e que meu futebol se sobressairia. Fiquei feliz. Ainda mais pelo acerto ser com o Flamengo, o maior clube do Brasil, com uma torcida enorme", declarou o argentino.

"Eu e Montillo temos um relacionamento muito bom, fomos revelados praticamente juntos no San Lorenzo, ele era de uma categoria acima da minha", completou o segundo reforço do Flamengo para a temporada 2011 - o primeiro foi o goleiro Felipe.

No Flamengo, Bottinelli terá como referências os chilenos Maldonado e Fierro por já ter jogado naquele país. "Por serem do Chile, são os que eu mais conheço. Estou tranquilo. Já joguei em campeonatos, como o argentino e o chileno. O Flamengo é uma equipe muito grande, com muita história no futebol. Espero ter muito sucesso aqui", declarou.