Darmstadt vence Schalke com gol nos acréscimos e evita rebaixamento no Alemão

O Darmstadt conseguiu evitar por mais uma rodada o rebaixamento graças a um gol marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Ao balançar a rede nos acréscimos, o atual lanterna do Campeonato Alemão derrotou o Schalke 04 por 2 a 1, neste domingo, em casa.

O resultado levou a equipe anfitriã aos 18 pontos, ainda isolado na última colocação. O Darmstadt está a 14 pontos de distância do antepenúltimo colocado, o Augsburg, a cinco rodadas do final - no Alemão, caem os dois últimos e o antepenúltimo disputa um mata-mata com o terceiro colocado da segunda divisão.

O herói da partida foi o meio-campista alemão Jerome Gondorf, que balançou a rede aos 47. Antes, Mario Vrancic havia aberto o placar para os anfitriões e Coke empatou para os visitantes.

Em outro duelo deste domingo, o Werder Bremen derrotou o Hamburgo por 2 a 1, de virada, em casa, por esta 29ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado positivo mantém a equipe na briga por uma vaga à Liga Europa.

O time anfitrião foi a 39 pontos, na oitava colocação, a dois de distância do Freibug, o sexto colocado. O Hamburgo continua na luta contra o rebaixamento, em 14º lugar, com 33 pontos.

Os visitantes saíram na frente com um gol de Gregoritsch aos seis minutos do primeiro tempo. Junuzovic deixou tudo igual aos 41. A virada veio somente na etapa final, aos 30, com Kainz.