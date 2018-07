Das últimas 33 finais europeias, espanhóis conquistaram 21

O terceiro título em sequência do Sevilla na Liga Europa, conquistado nesta quinta-feira, e a final da Liga dos Campeões entre Real eAtlético de Madrid, no próximo final de semana, selarão a hegemonia espanhola nas competições europeias da última década. Somando essas duas competições mais a Supercopa da Uefa, são 33 finais desde a temporada 2005/06, sendo 21 delas conquistadas por clubes do país.

De todas essas decisões, oito foram completamente espanholas. O único vice-campeonato de um hispânico para um estrangeiro foi em 2007, quando o Sevilla caiu diante do Milan na Supercopa. Alemães, ingleses e portugueses também repetiram representantes em finais continentais, mas apenas uma vez cada. Pela Liga dos Campeões, Manchester United e Chelsea decidiram em 2007/08 e Bayern de Munique e Borussia Dortmund, em 2012/13. Na Liga Europa, Porto e Braga fizeram a finalíssima de 2010/11.

Apesar das 21 conquistas, apenas quatro espanhóis tiveram êxito nesses últimos anos, sendo eles Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla. Além do quarteto, somente Espanyol e Athletic Bilbao também foram finalistas.

Dos 12 triunfos estrangeiros, ingleses (Manchester United e Chelsea) e italianos (Milan e Inter de Milão) levaram três cada. Russos (Zenit) e alemães (Bayern de Munique) ficaram com dois, e ucranianos (Shakhtar Donetsk) e portugueses (Porto), um cada.

Em apenas dois dos últimos onze anos a Espanha não teve um representante sequer nas finais. Em 2007/08, o Manchester derrotou o Chelsea na decisão da Liga dos Campeões; e o Zenit bateu o Rangers, da Escócia, na Liga Europa da mesma temporada. Na Supercopa, melhor para os russos.

Já 2012/13 foi melhor para os alemães. O Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, em Londres. Na Liga Europa, o Chelsea bateu o Benfica em Amsterdam. Na Supercopa, sediada em Praga, República Checa, os ingleses amargaram mais uma medalha de prata.

DOMÍNIO TOTAL SEGUE INÉDITO

Na atual dinastia, a Espanha ainda não conseguiu com que os quatro finalistas dos torneios europeus em uma mesma temporada fossem representantes seus. O feito quase foi alcançado neste ano, não fosse a eliminação do Villarreal para o Liverpool nas semifinais da Liga Europa.

A decisão de 2011/12 deste mesmo torneio foi entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao. Porém, Barcelona e Real Madrid caíram nas semifinais da Liga dos Campeões para Chelsea e Bayern de Munique, respectivamente.

CAMPEÕES (E VICES) EM TORNEIOS EUROPEUS NA ÚLTIMA DÉCADA

2005/06

Liga dos Campeões: Barcelona* (vice: Arsenal)

Liga Europa: Sevilla* (vice: Middlesbrough)

Supercopa: Sevilla*

2006/07

Liga dos Campeões: Milan (Liverpool)

Liga Europa: Sevilla* (Espanyol*)

Supercopa: Milan

2007/08

Liga dos Campeões: Manchester United (Chelsea)

Liga Europa: Zenit (Rangers)

Supercopa: Zenit

2008/09

Liga dos Campeões: Barcelona* (Manchester United)

Liga Europa: Shakhtar Donetsk (Werder Bremen)

Supercopa: Barcelona*

2009/10

Liga dos Campeões: Inter de Milão (Bayern de Munique)

Liga Europa: Atlético de Madrid* (Fulham)

Supercopa: Atlético de Madrid*

2010/11

Liga dos Campeões: Barcelona* (Manchester United)

Liga Europa: Porto (Braga)

Supercopa: Barcelona*

2011/12

Liga dos Campeões: Chelsea (Bayern de Munique)

Liga Europa: Atlético de Madrid* (Athletic Bilbao*)

Supercopa: Atlético de Madrid*

2012/13

Liga dos Campeões: Bayern de Munique (Borussia Dortmund)

Liga Europa: Chelsea (Benfica)

Supercopa: Bayern de Munique

2013/14

Liga dos Campeões: Real Madrid* (Atlético de Madrid*)

Liga Europa: Sevilla* (Benfica)

Supercopa: Real Madrid*

2014/15

Liga dos Campeões: Barcelona* (Juventus)

Liga Europa: Sevilla* (Dnipro)

Supercopa: Barcelona*

2015/16

Liga dos Campeões: Real Madrid ou Atlético de Madrid*

Liga Europa: Sevilla* (Liverpool)

Supercopa: Sevilla, Real Madrid ou Atlético de Madrid*