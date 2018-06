Evento corporativo tira Palmeiras da arena em partida decisiva

O Palmeiras não poderá mandar no Allianz Parque o jogo com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na terça-feira da próxima semana. Segundo a direção da arena, o local não poderá receber partidas em 20 de março porque no mesmo dia vai receber um evento corporativo para 5 mil pessoas, compromisso que segundo a administração do estádio, foi comunicado ao Palmeiras no dia 8 de fevereiro.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu nesta terça-feira manhã em reunião arbitral a data das partidas de ida e volta das quartas de final. O Palmeiras inicia o confronto com o Novorizontino no sábado, fora de casa, e recebe o time do interior na capital paulista de volta na próxima terça-feira. Quem avançar, volta a campo no fim de semana seguinte.

A FPF já confirmou nesta terça-feira a transferência do local do jogo. A informação já está publicada, inclusive, no site da entidade. Curiosamente, no ano passado o encontro entre Palmeiras e Novorizontino pelas quartas de final do Estadual também foi realizado no estádio do Pacaembu pois a arena estava cedida para a realização de shows.

A administração do Allianz Parque considera que o estádio conseguiria receber a partida com o Novorizontino mesmo se fosse no dia seguinte ao evento, com a realização de um mutirão de funcionários para a adequação do espaço. Porém, o ideal para a disputa da partida seria o intervalo de dois dias entre o evento corporativo e jogo do Campeonato Paulista.

A data de 20 de março já estava reservada no calendário do estádio como de uso para shows, como medida de precaução. O dia era destinado à desmontagem do palco da apresentação da cantora Katy Perry e acabou também utilizado pare o evento corporativo, que foi marcado pelos organizadores no começo de fevereiro, dias antes de o clube ser comunicado da ocupação.

Nesta terça-feira, dia 13, a Federação Paulista de Futebol anunciou as datas dos jogos pelas quartas de finais do Campeonato Paulista 2018. Para a nossa surpresa, a partida entre Palmeiras e Novorizontino foi marcada para terça-feira (20), às 20h30, o que inviabiliza sua realização no Allianz Parque, por conta de evento previamente agendado e de conhecimento do clube desde o dia 8 de fevereiro de 2018.

Segundo algumas informações que nos foram passadas, as datas das partidas foram definidas em função das rodadas do final de semana anterior (17 e 18 de março), envolvendo todas as equipes classificadas para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Caso esse argumento seja, de fato, verdadeiro, ele nos gera estranhamento: por que o primeiro colocado da competição deveria ser sacrificado por conta de um problema dos outros times e de outros campeonatos?

Em nossa opinião, ao primeiro colocado deveria ser preservado o direito de decidir em sua casa, como prevê o regulamento. Ou não?

Não conseguimos entender é o motivo pelo qual a Sociedade Esportiva Palmeiras, primeira colocada na fase de grupos do Campeonato Paulista, e privilegiada por jogar as partidas de volta em seu estádio, está abrindo mão desse direito, uma vez que estava ciente da não disponibilidade de seu estádio.

Como dissemos, o Palmeiras foi informado no dia 8 de fevereiro de 2018 da realização deste evento para 5 mil pessoas – que ocorre no dia 20 de março. Portanto, há mais de 30 dias, o clube estava ciente de que a realização da partida das quartas de finais seria possível no dia 21 (com algum esforço da equipe da arena) e no dia 22 (com toda a tranquilidade).

A antecipação da data para terça-feira quebrou todo o nosso planejamento, pois com o desempenho da equipe no campeonato, imaginávamos que o Palmeiras teria direito de disputar a segunda partida em sua casa. Infelizmente não foi o que ocorreu, gerando prejuízo esportivo e financeiro ao clube.

E mais um fato a se estranhar: mesmo ciente dessa impossibilidade, Federação Paulista de Futebol e Sociedade Esportiva Palmeiras anunciam na data de hoje o jogo com realização no Allianz Parque. O motivo dessa desinformação ao torcedor é uma incógnita, assim como permanece uma incógnita o líder da primeira fase do campeonato não poder atuar em sua casa.

Como previsto em contrato, o Allianz Parque não apenas sobrevive, como é exemplo de gestão internacional, sem utilizar R$ 1,00 das receitas de bilheterias dos jogos do Palmeiras. Portanto, também como previsto em contrato, as receitas para manter a arena confortável e segura, operando em nível de alto padrão, são aquelas “extra-futebol”, especialmente os eventos.

Em função disso, achamos por bem vir a público esclarecer o torcedor palmeirense, que quebra recordes atrás de recordes no Allianz Parque, que dá espetáculo de vibração e comportamento e merece todo nosso respeito.

