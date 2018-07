Data de Real x Barça é definida, e Luis Suárez poderá jogar

A estreia oficial do atacante Luis Suárez pelo Barcelona deverá ser a principal atração do clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, após a Liga de Futebol Profissional, responsável pela organização do torneio, confirmar a realização da partida no dia 25 de outubro.

O Barcelona explicou que consultou a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) sobre a presença de Suárez na partida contra o Real Madrid e recebeu o aval do tribunal. Assim, a decisão de utilizar o atacante uruguaio dependerá apenas do técnico Luis Enrique.

"A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou ao FC Barcelona que a punição ao atacante uruguaio finalizará um dia antes, à meia-noite da sexta-feira 24 de outubro, e, portanto, Suárez pode estrear em uma partida oficial pelo Barcelona contra o Real Madrid se Luis Enrique achar oportuno", explicou o clube, em nota publicada no seu site oficial.

Após morder o italiano Giorgio Chiellini durante partida da última Copa do Mundo, a Fifa suspendeu Suárez por quatro meses do futebol, além de nove partidas oficiais da seleção uruguaia e ainda lhe aplicou uma multa.

Suárez recorreu da suspensão na CAS. O tribunal manteve a decisão da Fifa, mas liberou o uruguaio para participar de treinamentos e partidas amistosas. O atacante, então, atuou por alguns minutos diante do mexicano León, em amistoso de preparação do Barcelona para a temporada europeia. Agora, a sua estreia oficial poderá acontecer em um clássico contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu.