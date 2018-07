Datas não coincidem com shows e Palmeiras poderá usar arena

A torcida do Palmeiras poderá ver os jogos da equipe na fase de grupos da Libertadores na arena do clube sem maiores preocupações. Tudo porque a tabela divulgada nesta terça-feira pela Conmebol mostrou que os jogos da equipe alviverde na capital paulista não coincidem com os shows já programados para o Allianz Parque em 2016.

Até o momento, a arena palmeirense tem shows de três bandas confirmadas para este ano. O grupo norte-americano Maroon 5 se apresentará no Allianz Parque nos dias 17 e 19 de março. Na sequência, é a vez da banda britânica Iron Maiden tocar no local, no dia 26 de março. Em abril, os britânicos do Coldplay têm show agendado para o dia 7 de abril.

Em março, o Palmeiras terá dois jogos em casa pela fase de grupos da Libertadores. Logo na primeira semana do mês, receberá o argentino Rosario Central. A partida aparece na tabela da Conmebol programada para 2 março.

O problema é que o dia 2 de março é uma quarta. Com isso e com o fato de haver um jogo do Corinthians marcado para o mesmo horário na quarta-feira, a tabela dá a entender que, na verdade, a partida do Palmeiras é em 3 de março, na quinta, já que o nome do dia é citado também no documento oficial da entidade.

No dia 9 de março, é a vez do Palmeiras receber o Nacional do Uruguai no Allianz Parque numa quarta-feira. O jogo, portanto, acontecerá uma semana antes do show do Marron 5 e duas antes da apresentação do Iron Maiden.

Em abril, o jogo final da equipe alviverde na fase de grupos será disputado com o vencedor do duelo entre River Plate, do Uruguai, e Universidad de Chile. A partida está marcada para o dia 14, uma quinta-feira, exatamente uma semana depois do show do Coldplay. Em mais um erro de digitação de datas da Conmebol, o dia citado para este jogo é dia 7, mas basta olhar a sequência da tabela para notar que a data correta é o dia 14.