FPF define datas e locais das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior; confira

Com vitórias sobre Oeste (5 a 2) e Cruzeiro (2 a 1 ), respectivamente, Palmeiras e São Paulo avançaram às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de quarta-feira. Por meio de seu site oficial, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora do torneio, já confirmou a tabela completa da próxima fase da competição.

Às 20 horas desta sexta-feira, o Santos entra em campo para enfrentar o América-MG, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Já o clássico entre São Paulo e Palmeiras, com o time tricolor como mandante por ter melhor campanha - isso deverá determinar torcida única -, está previsto para as 19 horas deste sábado, na Arena Barueri, em Barueri.

A decisão da Copa São Paulo será disputada no próximo dia 25, terça-feira, data do aniversário da cidade, como de costume. A final ainda não tem palco definido pela FPF, já que o estádio do Pacaembu, tradicional sede da disputa do título, está indisponível por conta de reformas.

Pela primeira vez, a competição contará com o VAR, o árbitro assistente de vídeo, que será implantado a partir das semifinais. Ele será utilizado nos mesmos moldes do Campeonato Paulista, com a equipe e monitores presentes na sala especial localizada na sede da FPF.

Desde 2021, o VAR está presente em todos os jogos do Paulistão. A tecnologia também já foi utilizada em jogos de mata-mata da Série A2 paulista e no Paulistão Feminino.