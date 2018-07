Dátolo abandona treino e vira dúvida para o Atlético-MG no clássico

O Atlético-MG pode perder uma importante peça para o clássico contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Titular absoluto do meio-campo, Dátolo deixou mais cedo o treino desta quinta-feira, na Cidade do Galo, e virou dúvida para a partida do Campeonato Mineiro. A informação inicial é que ele sofreu um edema na parte posterior da coxa direita.

Domingo passado, contra o Guarani-MG, ele já não havia atuado por conta do risco de uma lesão exatamente na coxa direita. Por isso, ao sentir a lesão nesta quinta, não escondeu o descontentamento.

Debaixo de chuva, Levir comandava um treino coletivo de titulares contra reservas em campo reduzido. Lucas Pratto fez um trabalho à parte do grupo e foi substituído na equipe pelo meia Dodô, enquanto Douglas Santos, recuperado de lesão, entrou na lateral esquerda.

Levir escalou o Atlético com: Victor; Patric, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Luan; Dodô e Carlos. Quando Dátolo se machucou, Cesinha entrou em seu lugar, apesar de o treinador contar com Cárdenas e Maicosuel para a posição.