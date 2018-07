Dátolo admite surpresa por ter rápida adaptação no Internacional

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - O meia argentino Jesús Dátolo chegou ao Internacional no fim de janeiro e, em quase dois meses no Brasil, já caiu nas graças da torcida. Ele começou a temporada como reserva, ganhou espaço e, com a contusão muscular de D'Alessandro, tem sido titular nas últimas partidas, quando se destacou e conquistou a confiança do técnico Dorival Júnior. A velocidade na adaptação ao novo clube está surpreendendo o próprio jogador.

"Estou muito contente porque tenho conseguido muitas coisas em tão pouco tempo. Talvez eu não esperasse este arranque. Mas a verdade que no momento estou muito feliz", declarou, em entrevista publicada nesta terça-feira no site da Fifa. "Estou muito agradecido por essa torcida ter me valorizado tanto pelo que tenho feito em campo. Agora é fazer que eles continuem contentes", completou.

Em sua adaptação, Dátolo contou com a ajuda de três compatriotas, o meia D''Alessandro e os volantes Bolatti e Guiñazu, que ambientaram o jogador no clube gaúcho. "Eles sinceramente ajudaram muitíssimo a me adaptar rapidamente ao que é o Internacional. Além de bons jogadores, são grandes pessoas", disse.

Dátolo deverá ser titular do Inter nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta o The Strongest, na Bolívia, pelo Grupo 1 da Libertadores. Se os gaúchos seguiram na competição, poderão enfrentar o Boca Juniors, ex-time do meia, na segunda fase. O argentino, no entanto, não quer nem pensar na possibilidade.

"Não quero nem imaginar, não poderia agora", apontou. "Seria muito estranho. Se acontecer, trataria de fazer o melhor pelo Inter, claro. Mas seria estranho. A torcida do Boca é uma das melhores do mundo para mim e minha passagem por lá foi única. Mas o futebol tem disso e hoje defendo meus colegas do Internacional", completou.