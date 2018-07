Dátolo crê em volta por cima no Atlético-MG esse ano

BELO HORIZONTE - A temporada de 2013 não foi das melhores para Dátolo no Atlético-MG, mas o argentino confia em dias melhores para esse ano e se apega aos treinos de pré-temporada para isso. Contratado em agosto para brigar pela vaga de Bernard, que havia ido para o Shakhtar Donetsk, o meia conviveu com uma sequência de lesões, pouco atuou e quando jogou ficou muito abaixo do esperado.

"Quando cheguei no ano passado, a equipe já vinha numa sequência e acabei tendo poucas oportunidades. Vou tomar este trabalho da pré-temporada com muita dedicação porque sei que ele vai me servir para o futuro. Tenho consciência de que preciso dar o máximo agora para ganhar um bom condicionamento e não me lesionar, então, a pré-temporada será muito importante para mim", disse.

Mesmo com o otimismo, Dátolo sabe que começa o ano um pouco atrás de seus principais concorrentes para a posição, justamente pelo desempenho em 2013, mas não desanima. "Vou esperar minha chance e trabalhar duro para conseguir essa chance. E, quando tiver a oportunidade de entrar em campo, mostrar que posso jogar", comentou.

E a esperança de conquistar uma vaga entre os titulares passa pela chegada de um novo técnico. Sem chances com Cuca, Dátolo espera novas oportunidades com Paulo Autuori. "Sabemos da importância dele, é um treinador com muita experiência e a gente está com a expectativa muito alta. Esperamos que seja um ano muito bom para todos nós", comentou o meia argentino.