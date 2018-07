Dátolo dá susto em treino, mas é relacionado no Atlético-MG O técnico Levir Culpi comandou o último treino do Atlético-MG antes da viagem a Curitiba para enfrentar o Atlético-PR no domingo, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele confirmou a intenção de repetir o time da goleada sobre o Fluminense, com apenas um volante, mas levou um susto durante a atividade.