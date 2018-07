Dátolo diz desconhecer propostas e garante que cabeça está no Atlético-MG Vivendo relação de amor e ódio com a torcida do Atlético Mineiro, o meia Dátolo tem tido seu nome ligado a outros clubes do futebol brasileiro, como Santos e Flamengo. O jogador argentino, entretanto, tem contrato até o fim de 2016 com o clube mineiro e garante que não pensa em deixar o time pelo qual conquistou três títulos.