Dátolo é barrado, mas Levir faz mistério sobre substituto de Luan no Atlético O técnico Levir Culpi não quis revelar à imprensa a escalação do Atlético-MG para enfrentar o Sport, domingo, na Ilha do Retiro. Em entrevista coletiva após o treino fechado desta sexta-feira, ele admitiu a possibilidade de escalar Patric, que trabalhou entre os titulares na parte observada pela imprensa, e só descartou escalar Dátolo. Luan, suspenso, é quem sai do time.