Dátolo e Leonardo Silva ficam fora de treino do Atlético-MG O treino do Atlético Mineiro contou com duas baixas nesta sexta-feira, em preparação para o jogo contra o Joinville, domingo, no Mineirão. O meia Dátolo e o zagueiro Leonardo Silva não participaram das atividades, mas, de acordo com o departamento médico do clube, não são dúvidas para a partida do fim de semana.