Dátolo é relacionado e deve jogar pelo Atlético-MG contra o Corinthians

Cheio de desfalques para o duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira, no Itaquerão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro ao menos contará com o retorno do meia Jesús Dátolo, que ficou fora do confronto com a Ponte Preta no último sábado em razão de problemas particulares.

Antes do duelo em Campinas, Dátolo se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal após dois amigos serem detidos no Aeroporto do Galeão, no Rio, com R$ 150 mil. A ação pode ser tipificada como evasão de divisas, pois o valor não havia sido declarado.

Agora, porém, ele voltou a ser relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira e deverá compor o quarteto ofensivo titular do Atlético-MG com Robinho, Clayton e Fred. Além do argentino, o treinador poderá optar pelo meia Carlos Eduardo ou pelo atacante Hyuri.

Marcelo terá dez desfalques para o confronto. São eles: Júnior Urso, suspenso, Rafael Carioca, Erazo, Cazares, Otero e Lucas Pratto, com suas respectivas seleções nacionais, e Maicosuel, Marcos Rocha, Luan e Carlos, todos lesionados.

Com tantos problemas, Marcelo teve que recorrer a jogadores das divisões de base do Atlético-MG para compor o banco de reservas diante do Corinthians. São os casos do meia Thalis e do atacante Capixaba, que chegou a ter algumas oportunidades entre os profissionais no início da temporada, mas vinha defendendo o time de juniores.

Poupados diante do Corinthians, Robinho e Fred voltarão ao time. Já Lucas Cândido deverá formar a dupla de volantes com Leandro Donizete. Assim, o Atlético-MG deve encarar o Corinthians com a seguinte formação: Victor; Carlos César, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Leandro Donizete, Lucas Cândido e Dátolo (Hyuri); Clayton, Fred e Robinho.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o duelo com o Corinthians:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais-direito: Carlos César e Patric.

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Edcarlos e Jesiel.

Laterais-esquerdo: Fábio Santos e Leonan.

Volantes: Leandro Donizete, Lucas Cândido e Yago.

Meias: Dátolo, Carlos Eduardo e Thalis.

Atacantes: Robinho, Fred, Clayton, Hyuri e Capixaba.