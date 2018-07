Dátolo, Giovanni Augusto e Luan são poupados em último treino do Atlético-MG O técnico Levir Culpi comandou neste sábado o último treino do Atlético-MG antes do confronto diante do Goiás, que acontecerá no domingo, em Belo Horizonte. Ele não contou na atividade com três titulares, Luan, Dátolo e Giovanni Augusto, que foram poupados por problemas físicos.