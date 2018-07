Dátolo retoma treinos no Atlético-MG, mas não enfrenta o Inter

Após duas semanas afastado, o meia Dátolo enfim voltou a treinar com o grupo do Atlético Mineiro nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco no CT Cidade do Galo. O argentino fez trabalho físico mais intenso, calçando apenas tênis, após se recuperar de um corte profundo na perna esquerda.

O meia sofreu a lesão na partida contra o Joinville, no dia 27 de setembro. Precisou levar 25 pontos para fechar o corte, de acordo com o técnico Levir Culpi. Recuperado, voltou a treinar nesta segunda, mas não será relacionado para o jogo contra o Internacional, quarta-feira, no Independência.

O treinador afirmou que pretende dar mais tempo ao argentino para retomar sua melhor física antes de voltar ao time. Assim, só deve voltar ao time na rodada do outro fim de semana, contra o Sport, dia 18, na Ilha do Retiro.

Sem Dátolo, o Atlético deve enfrentar o Internacional com Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Luan; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto.

No treino desta segunda, Pedro Botelho treinou no lugar de Douglas Santos. O lateral titular está defendendo a seleção olímpica numa série de dois amistosos em Manaus - um deles na noite desta segunda, contra o Haiti. Mas deve ter condições de jogo para ser titular do Atlético na quarta-feira.