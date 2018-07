Dátolo se diz surpreso com primeiras vaias da carreira O meia Dátolo experimentou uma sensação que nenhum jogador pretende sentir: ser vaiado. Principal responsável pela articulação do Atlético Mineiro no empate em 2 a 2 com o Internacional, quarta-feira à noite, pela Libertadores, o argentino conheceu a fúria da torcida alvinegra e se mostrou surpreso.