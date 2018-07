Dátolo sente a coxa e desfalca Atlético-MG contra o Coritiba

Não bastassem as ausências de Luan e Guilherme, o Atlético Mineiro ganhou mais um desfalque importante para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h, no Independência. O meia Dátolo reclamou de dores e teve diagnosticada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda. O argentino fica em tratamento e foi vetado pelo departamento médico.

Além de Dátolo e Luan, o técnico Levir Culpi tem outra lesão por lesão muscular: o lateral-direito Marcos Rocha. Já Guilherme está fora do duelo válido pela décima rodada do Brasileirão porque negocia sua transferência para o Cruz Azul, do México.

Sem Dátolo e Guilherme, o treinador vai ter que quebrar a cabeça. O atacante Carlos, o meia-atacante Cárdenas e o volante Leandro Donizete disputam a posição, mas cada um daria um perfil diferente à equipe. Dodô, que pode desempenhar função parecida com a dos desfalques, está servido à seleção brasileira que vai aos Jogos Pan-Americanos.

No restante da escalação, a tendência é Levir não apresentar nenhuma surpresa. O provável Atlético-MG para pegar o Coritiba tem: Victor: Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Giovanni Augusto e Carlos (Leandro Donizete ou Cárdenas); Thiago Ribeiro, Maicosuel e Lucas Pratto.