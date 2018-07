Dátolo sofre lesão muscular e vira desfalque no Inter O meia argentino Dátolo sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, logo no começo do jogo do último sábado contra o Pelotas, e, segundo avaliação dos médicos do Inter nesta segunda-feira, ficará afastado do time de 10 a 15 dias. Assim, ele é desfalque certo para enfrentar o Caxias, nesta quarta, no Estádio Centenário, em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Gaúcho.