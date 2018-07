Dátolo treina e deve reforçar o Inter contra o Canoas

Dátolo se contundiu no início de fevereiro, durante partida entre Inter e Pelotas, e vinha desfalcando o time desde então. Nesta manhã, porém, Dátolo treinou normalmente com os reservas do Inter e deve ficar à disposição do técnico Dunga para o jogo com o Canoas, domingo, fora de casa, pela primeira rodada da Taça Farroupilha.

Nesta tarde, os reservas do Inter disputam um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, no CT do Parque Gigante. Os titulares na conquista do título da Taça Piratini ganharam mais um dia de folga e voltam a treinar apenas na manhã desta quarta-feira.

Após conquistar o título da Taça Piratini, o Inter está classificado para a decisão do Campeonato Gaúcho, mas vai se sagrar campeão estadual antecipadamente se vencer a Taça Farroupilha.