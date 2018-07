Dátolo treina e vira opção para Levir Culpi contra o Grêmio

A lista de desfalques do Atlético Mineiro pode ficar um pouco menor para a partida contra o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Isso porque o meia Dátolo participou normalmente do treino desta sexta-feira na Cidade do Galo e se colocou à disposição do técnico Levir Culpi para jogar diante dos gaúchos.

O argentino estava relacionado para pegar o Botafogo, no domingo passado, mas foi cortado até do banco de reservas. Depois, ficou sem treinar a semana toda e não enfrentou o Corinthians, quinta-feira à noite, em São Paulo.

Nesta sexta, ele explicou que estava sentindo um incômodo na coxa-direita e que decidiu revelar o problema aos médicos. "Como estávamos com muitos jogadores machucados, a melhor forma de ajudar o time é falando a verdade. Às vezes é melhor parar uma semana do que dois meses", argumentou.

À disposição do técnico Levir Culpi, Dátolo deve disputar posição com Guilherme, que voltou ao time entrando no segundo tempo diante de Corinthians e Botafogo. Luan, Tardelli e Jô compõem o restante do setor ofensivo.