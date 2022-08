Filho de Neymar conhece a Vila Belmiro, ganha camisa 10 e tieta jogadores do Santos

Durante o treinamento do Santos desta sexta-feira, o elenco e a comissão técnica recepcionaram o pequeno Davi Lucca, de 10 anos, filho de Neymar. O jovem conheceu o elenco alvinegro, que realizou suas atividades na Vila Belmiro antes do confronto com o São Paulo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Davi Lucca recebeu uma camisa 10 estampada com o nome do pai, Neymar, e tirou fotos na Vila Belmiro. Nas redes sociais, o astro do Paris Saint-Germain compartilhou uma foto do filho no estádio santista e escreveu: "Esse campo aí atrás tem pouca história viu… e o papai participou um pouquinho. Que saudade da Vila mais famosa do mundo".

Além de posar para fotos com o técnico Lisca e jogadores do Santos, como Marcos Leonardo, Ângelo, Soteldo e Luan, Davi Lucca também visitou o museu de troféus do Santos. O filho de Neymar também arriscou alguns chutes no gol. Na meta ficou o preparador de goleiros Arzul.

Filho de peixe, peixinho é! pic.twitter.com/qxy8TJJNCD — Santos FC (@SantosFC) August 19, 2022 O @davilucca99 reencontrou o Arzul e já aproveitou pra fazer aquele treino diferenciado com o nosso preparador! pic.twitter.com/izpwPmg2Az — Santos FC (@SantosFC) August 19, 2022

TREINAMENTO

Ainda com dúvidas sobre a escalação, o técnico Lisca comandou mais um treino de preparação do Santos para o clássico de domingo com o São Paulo. Assim como vem sendo feito em diversas ocasiões desde a chegada do treinador, os trabalhos foram realizados na Vila Belmiro, palco da partida contra o rival da capital, em duelo da 23ª rodada do Brasileirão.

Uma das principais questões é no meio de campo. Lisca escalou Carlos Sánchez como titular nos últimos três jogos, mas o uruguaio de 37 anos sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve ser desfalque. Apresentando como reforço nesta semana, o versátil Carabajal pode ficar com a vaga e fazer sua estreia já como titular.

Também recém-chegado, Luan, que jogou por 13 minutos contra o América-MG, é outra opção para a posição. Há ainda a possibilidade de que Camacho fique com a vaga, o que faria Vinícius Zanocelo jogar um pouco mais adiantado. O setor ofensivo também pode ter a reestreia de Soteldo, que vem treinando normalmente e está regularizado no BID.

Lisca contará com o retorno de Lucas Pires, recuperado de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito. Após mais de um mês afastado para tratar o problema, o lateral-esquerdo briga por posição com Felipe Jonatan, que vem atuando como titular há oito jogos.