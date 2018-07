David admite ansiedade para defender Flamengo na final

A lesão na panturrilha do zagueiro Álvaro pode render uma chance para David na final da Taça Rio, entre Flamengo e Botafogo, domingo. Disputando a vaga com Fabrício, se o desfalque for mesmo confirmado, ele admitiu estar ansioso para atuar no confronto decisivo.

"Não sei se vou começar jogando, mas se entrar em campo, vou ficar muito feliz em ajudar o Flamengo mais uma vez", afirmou o zagueiro, que já disputou 19 partidas pelo clube. "Se for escolhido, vou procurar render o máximo possível".

Mas apesar da ansiedade, David reconheceu que tem fortes concorrentes. "Sei que a concorrência é grande. Tem o Fabrício, o Wellinton, o Rômulo, que também está treinando como zagueiro agora. Todos bons jogadores e que têm condições de entrar bem se for necessário", avaliou.

O zagueiro escolhido por Andrade deve formar dupla de zaga com Ronaldo Angelim. Quando Álvaro sofreu a contusão no Chile, na derrota para a Universidad Católica, Fabrício entrou em seu lugar.