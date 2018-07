David Beckham diz não ter pressa para definir seu futuro no futebol

LONDRES - Quase um mês depois de deixar o Los Angeles Galaxy e ficar livre para negociar com qualquer equipe, o meia David Beckham garantiu nesta quinta-feira que não tem pressa para definir seu futuro. Especulado em diversos clubes da europa, o jogador confirmou que tem "um bom número de propostas sérias", mas ainda não decidiu onde atuará a partir do ano que vem.

Aos 37 anos, Beckham disse ao deixar o Galaxy que estava procurando por um último grande desafio antes de encerrar a carreira. Ele teria recebido propostas de clubes da França e da Inglaterra, além de equipes da Ásia e da Austrália.

A assessoria de imprensa do jogador confirmou, em comunicado oficial, que "as ofertas estão na mesa e vêm de muitos clubes ao redor do mundo", mas garantiu que "ainda estão nos primeiros dias de processo". "Beckham não tem pressa para tomar uma decisão, a chave é tomar a decisão correta como ele sempre fez em sua carreira de sucesso", completou.

O meia encerrou seu ciclo de cinco anos nos Estados Unidos no último dia 1.º. Revelado pelo Manchester United, Beckham passou pelo Real Madrid antes de chegar ao Galaxy. Durante o tempo em que esteve na equipe norte-americana, foi emprestado ao Milan em duas oportunidades.