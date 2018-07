David Beckham é eleito o homem mais sexy do mundo por revista

Aos 40 anos, o ex-jogador de futebol David Beckham roubou a coroa de Chris Hemsworth, que deu vida ao super-herói Thor nos cinemas, e foi eleito pela revista People o homem mais sexy do mundo. "Ele é um marido romântico, um pai devotado. E ainda passa aspirador!", diz a chamada na capa da publicação norte-americana.

"É uma grande honra e estou muito feliz em aceitar", agradece Beckham. Ainda que seja considerado um símbolo sexual há duas décadas, o astro mostra humildade e não tem certeza de que seja merecedor do manto. “Eu nunca me sinto atraente e sexy. Eu gosto de usar roupas legais e me sentir bem, mas eu nunca me vi dessa maneira."

Confira a lista dos vencedores das edições anteriores:

Chris Hemsworth (2014)

Adam Levine (2013)

Channing Tatum (2012)

Bradley Cooper (2011)

Ryan Reynolds (2010

Johnny Depp (2009)

Hugh Jackman (2008)

Matt Damon (2007)

George Clooney (2006)

Matthew McConaughey (2005)

Jude Law (2004)

Johnny Depp (2003)

Ben Affleck (2002)

Pierce Brosnan (2001)

Brad Pitt (2000)