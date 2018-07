David Beckham e seu filho sofrem acidente de carro na Inglaterra

O astro do futebol David Beckham, recentemente aposentado, e seu filho adolescente Brooklyn se envolveram em um acidente de carro do lado de fora do centro de treinamento do Arsenal em Hertfordshire, no norte de Londres, mas não sofreram nenhum ferimento, revelou uma fonte próxima a Beckham.

"David e Brooklyn não se feriram e, até onde sei, os passageiros do outro veículo também saíram ilesos. David e Brooklyn ficaram mexidos com o acidente mas, ainda bem, estão OK", afirmou a fonte, que pediu para não ser identificada.

O jornal Telegraph disse que Beckham, de 39 anos, estava levando seu filho de 15 anos quando o Audi RS6 que ele dirigia colidiu com outro carro, mas eles acabaram salvos pelo airbag do veículo.