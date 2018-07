David Beckham revela que não será chamado para Olimpíada de Londres

O sonho de David Beckham de disputar os Jogos Olímpicos de Londres pela Grã-Bretanha terminou. Pelo menos foi o que revelou o próprio jogador nesta quarta-feira, ao afirmar que não estará na lista de 18 atletas do técnico Stuart Pearce, que ainda não foi divulgada oficialmente.

Aos 37 anos, Beckham esperava ser convocado como um dos três jogadores acima dos 23 anos, mas disse que já foi informado de sua ausência na lista. "Todo mundo sabe o quanto jogar pelo meu país significa para mim, então eu teria ficado honrado de fazer parte deste time único da Grã-Bretanha", comentou.

O veterano meia admitiu decepção com a não convocação, mas negou que tenha ficado chateado com a opção de Stuart Pearce. "Naturalmente estou muito desapontado, mas não haverá maior torcedor da seleção do que eu. E, como todos, estarei esperando que eles tragam o ouro", declarou.

Beckham atuou em 115 partidas pela seleção inglesa, mas não é convocado desde 2009. No entanto, esperava-se que ele pudesse estar na lista por conta de seu papel na candidatura de Londres para sediar os Jogos.

"Como alguém que é de Londres, ficarei realmente orgulhoso por ter feito parte do momento que trouxe a Olimpíada para minha casa, e mal posso esperar para os jogos começarem para eu aproveitar cada momento junto do resto da Grã-Bretanha", afirmou.