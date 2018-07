David Beckham se despede do Tottenham e volta ao futebol dos EUA

O meia David Beckham se despediu do Tottenham nesta segunda-feira com uma tradicional refeição inglesa com os membros da diretoria e dos jogadores do time londrino. Beckham voltará aos Estados Unidos nos próximos dias para se reintegrar ao elenco do Los Angeles Galaxy.

Beckham treinou com o Tottenham nas últimas seis semanas para estar em boas condições físicas para o início da temporada americana de futebol - a Major League Soccer. O clube inglês chegou a tentar a contratação do jogador por empréstimo, mas o Galaxy vetou a negociação.

Em seu último dia de treino em Londres, Beckham comeu torta de carne e batatas, segundo informou o técnico Harry Redknapp, orgulhoso da tradicional refeição. "Cresci no East End [bairro londrino]. Só nós sabemos como é. Foi fantástico", descreveu o treinador.