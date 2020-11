David Braz destaca vitória do Grêmio e minimiza atrito entre Maicon e Renato

David Braz destacou a vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na noite desta segunda-feira, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor exaltou o adversário, mas salientou os pontos fortes da equipe gremista.

"Jogo difícil. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe organizada, com jogadores de qualidade. Teve muita mudança na equipe, por isso esses erros de passes, mas, com todas as dificuldades, conseguimos os três pontos e colamos no grupo da frente", falou.

David Braz também comentou sobre o atrito entre o volante e capitão Maicon e o técnico Renato Gaúcho. Após uma discussão, o jogador pediu para ser substituído e saiu de campo sem falar com a imprensa.

"Ele achou que não conseguiria mais continuar no jogo. Cada um sabe até onde vai. Ele conversou com o professor e é isso. Todo mundo tentou ajudar o máximo que deu", declarou.

O defensor também comemorou o fato de ter contribuído com a vitória. "Pedi para o Diogo Barbosa colocar a bola na área, que é um ponto forte da nossa equipe. Fui feliz em marcar e ajudar o Grêmio a sair com uma nova vitória", finalizou.

Há quatro jogos sem derrota no Brasileirão, o Grêmio ocupa a oitava posição, com 27 pontos, apenas a três da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.