David Braz é apresentado no Grêmio e exalta 'concorrência boa'

O Grêmio apresentou seu novo zagueiro para o restante da temporada. Trata-se de David Braz, ex-Palmeiras, Flamengo e Santos, que disse estar ciente do desafio que tem para brigar pela titularidade no novo clube e relembrou que já foi parceiro de zaga de Pedro Geromel quando os dois atuavam nas categorias de base do Palmeiras.

"Sei do desafio que tenho, destes dois ídolos, mas já passei por isso em outras equipes. É outro desafio aqui, é trabalhando que vamos conquistar o espaço. Sabendo da concorrência boa, não só Geromel e Kannemann, mas Paulo Miranda e Rodrigues já mostraram que têm condições de ser titulares. Vamos trabalhar para que o Grêmio esteja fortalecido na defesa", afirmou.

David Braz assinou contrato válido por dois anos e, como Kannemann e Geromel formam uma dupla muito sólida, deve disputar posição com Paulo Miranda para ser opção imediata aos titulares. Ele já está regularizado e pode jogar já neste sábado, quando o Grêmio enfrenta o Vasco em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Há possibilidade é real, já que o técnico Renato Gaúcho pode preservar titulares de olho no confronto da Copa do Brasil diante do Bahia, na próxima quarta-feira. O jogador diz que veio motivado em ser campeão com a camisa do time gaúcho.

"Vou falar que é mais um motivo do desafio, brigar por estas competições (Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro) que quero conquistar. Cheguei perto em outras equipes, mas quero conquistar Libertadores e Copa do Brasil. Venho para ser campeão também, como foi no Flamengo e no Santos. Quero ajudar de alguma forma, em campo ou fora".

TARDELLI VOLTA E VIZEU VIRA DESFALQUE

A principal novidade no treinamento do Grêmio nesta quinta-feira foi a presença do atacante Diego Tardelli. Depois de desfalcar o time gaúcho no empate em 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta, por conta de um quadro de gastroenterite, o jogador treinou normalmente no CT Luiz Carvalho.

Outra novidade nos trabalhos foi o jovem atacante Da Silva. Ele foi puxado da base em razão da ausência de Felipe Vizeu, que vai passar por cirurgia para corrigir a ruptura em um dos ligamentos do joelho esquerdo e será desfalque do time do técnico Renato Gaúcho por cerca de dois meses.

Dos titulares no jogo da Copa do Brasil, apenas Jean Pyerre e Alisson estiveram no gramado. Os dois fizeram atividades leves de recuperação.