David Braz e Geuvânio festejam recuperação após lesões

O Santos pode ter duas novidades para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesão, o zagueiro David Braz e o atacante Geuvânio já treinam com o grupo principal e estão à disposição do técnico Enderson Moreira para a partida no Mato Grosso.

Recuperado de uma hérnia de disco na coluna cervical, David Braz revelou o fim das dores e comemorou a chance de voltar a trabalhar com o grupo. "Agora estou bem. Infelizmente aconteceu a lesão, mas faz parte da nossa vida. Estamos sujeitos a isso. O importante é que me recuperei e estou à disposição do técnico Enderson Moreira. O nosso departamento médico fez um grande trabalho e graças a Deus estou pronto para voltar", revelou o zagueiro.

Afastado das atividades desde outubro, quando sentiu uma lesão na coxa esquerda, Geuvânio também ressaltou a sua felicidade em poder treinar normalmente. "A recuperação foi muito boa. Esse tempo que fiquei de fora foi de bastante produtividade em relação ao tratamento. Fico feliz em poder voltar. Voltei melhor do que estava. Agora só preciso recuperar o ritmo e dar continuidade ao fortalecimento", afirmou o atacante.