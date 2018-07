David Braz e Ricardo Oliveira treinam com bola e ficam mais perto de retorno

Um dia depois de ser derrotado pelo São Paulo em casa, o torcedor do Santos teve motivos para comemorar nesta quinta-feira. O zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira treinaram com bola, sem limitações, e mostraram que estão perto de estrear nesta temporada.

David Braz se recupera de um estiramento na panturrilha direita sofrido ainda na pré-temporada, enquanto Ricardo Oliveira perdeu boa parte dos treinos de início de ano por causa de uma caxumba e ainda luta para recuperar a melhor forma física. Nesta quinta, no entanto, ambos participaram do treino tático para os reservas realizado no CT Rei Pelé.

Os dois jogadores foram a campo e trabalharam normalmente ao lado dos colegas. Por conta do longo período afastado, no entanto, a tendência é de que ainda não retornem para o confronto diante da Ferroviária neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Além das presenças de David Braz e Ricardo Oliveira, a quinta-feira do Santos também foi marcada pelas explicações para a derrota de quarta diante do São Paulo, em plena Vila Belmiro. Autor do único gol da equipe na queda por 3 a 1, Copete admitiu certa "falta de concentração" dos jogadores.

"Ontem, todos pensavam diferente do que aconteceu no jogo. Para mim, não tivemos concentração para fazer o que vínhamos fazendo. Foi assim que perdemos o jogo. Não podemos perder a concentração. Temos pouco tempo, mas somos um time grande, forte, e temos cabeça boa para fortalecer e seguir à frente", disse, já mirando o confronto do fim de semana.