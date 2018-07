David Braz elogia Flamengo, mas aposta na boa fase do Santos como visitante

De volta ao time do Santos após cumprir suspensão automática no último fim de semana contra o Sport, o zagueiro David Braz exibiu confiança para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro, nesta quarta-feira. O defensor apontou o adversário como uma das melhores equipes do País, mas lembrou que o seu time vem se saindo bem como visitante nesta temporada.

Sob o comando de Levir Culpi, o Santos venceu as últimas duas partidas que fez fora de casa no Campeonato Brasileiro, diante de Atlético Paranaense e Vitória.

"A expectativa é por um grande jogo. Enfrentaremos uma das melhores, talvez a melhor equipe do Brasil, eles contrataram grandes jogadores para o elenco. A gente vem jogando bem fora de casa esse ano e vamos tentar repetir isso", afirmou David Braz.

Assim, o zagueiro não acredita que há um favorito destacado para a série pelas quartas de final da Copa do Brasil. "Não existe favorito mesmo com eles tendo muitos jogadores de qualidade, de seleção, que fizeram sucesso no futebol mundial. Mas nós também temos nossas qualidades", disse.

Com passagem pelo Flamengo - defendeu o time carioca entre 2009 e 2012 -, David Braz reconheceu que o Santos precisará saber lidar com a pressão da torcida adversária no Luso Brasileiro. "Sabemos que a torcida do Flamengo ajuda em busca dos objetivos, estive lá quatro anos e sei como é. Precisamos estar preparados para suportar a pressão", comentou.

Outra preocupação santista para o confronto com o Flamengo é o centroavante Paolo Guerrero. David Braz comentou as virtudes do atacante peruano, mas ressaltou que o setor defensivo santista também precisará estar atento a outros jogadores do clube carioca. "É um jogador que usa o corpo, tem bom domínio de bola e presença de área. Precisamos estar espertos, mas não só com ele, como com todo o time do Flamengo", concluiu.