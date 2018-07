David Braz exalta atuação de Aranha e admite Corinthians 'bem distante'

O "vilão" do empate do Santos com a Ponte Preta é um velho conhecido do torcedor do clube, ao menos na avaliação de David Braz. Para o zagueiro, o time teve boa atuação no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, mas acabou parando no goleiro na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Fizemos um segundo tempo muito bom, mas a bola não entrou. O Aranha fez grandes defesas e dominamos o jogo", avaliou David Braz, apontando que o Santos poderia ter conseguido a virada diante da Ponte Preta na etapa final, quando propôs mais o jogo e ainda ficou com um jogador a mais em campo após a expulsão de Fernando Bob.

David Braz evita "jogar a toalha" na briga pelo título do Brasileirão, mas reconheceu que a distância de dez pontos para o Corinthians é difícil de ser tirada. Independentemente disso, vê o Santos recuperado após a dolorosa eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, pois somou sete pontos nas três rodadas seguintes do torneio nacional.

"Pela disputa com o Corinthians, queríamos muito a vitória. Merecíamos por tudo o que fizemos na partida. Agora é trabalhar porque faltou o detalhe. Estamos sem perder desde que saímos da Libertadores. O objetivo é ganhar sempre. O campeonato é difícil e o Corinthians está bem distante. Tudo é possível no futebol e vamos acreditar até o final", concluiu.

Com 48 pontos, o Santos está na vice-liderança no Brasileirão. O time voltará a jogar na próxima segunda-feira, quando receberá o Vitória, no Pacaembu, pela 28ª rodada.