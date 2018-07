David Braz festeja seu 1º gol na Vila e convoca torcida para as quartas

Ao balançar as redes na noite desta quarta-feira na vitória por 2 a 0 sobre o Rio Claro, o zagueiro David Braz ajudou o Santos a fechar a primeira fase do Campeonato Paulista com a segunda melhor campanha da competição, ficando atrás apenas do Corinthians, e comemorou um feito inédito para ele com a camisa do clube.

"Foi o meu oitavo gol com a camisa do Peixe, o primeiro na Vila Belmiro. Os outros todos foram de cabeça. Só tenho a agradecer a Deus, aos meus companheiros e aos torcedores", ressaltou o defensor.

David Braz também aproveitou a sua boa atuação para convocar presença em massa da torcida no estádio do Santos nas quartas de final diante do XV de Piracicaba, no final de semana, em data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol nesta quinta. "O objetivo está aí. Vamos decidir a vaga em casa e contamos muito com o apoio do torcedor", completou.

Ao bater o Rio Claro por 2 a 0, o Santos terminou a primeira fase do Paulistão com 34 pontos, disparado na ponta do Grupo D, que teve o XV de Piracicaba como vice-líder, com apenas 18 pontos. Líder geral, o Corinthians somou 37.