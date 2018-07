David Braz mostra confiança na recuperação santista

O Santos já soma três derrotas seguidas no Brasileirão, sem marcar um gol sequer. Assim, se afastou do grupo dos primeiros colocados, ocupando agora a 10ª posição, ainda com 20 pontos. Apesar do momento ruim, o zagueiro David Braz mostra confiança na reação santista já nesta quarta-feira, quando acontece o jogo contra o Atlético-PR na Vila Belmiro.

"Em casa, precisamos passar por cima para conseguir a vitória, voltar a vencer. São três derrotas no Brasileirão. Para quem pensa estar na Libertadores, precisa vencer o mais rápido possível", avisou David Braz, que também confia no fim do jejum ofensivo. "Tenho certeza que vai passar. Esperamos que, contra o Atlético-PR, voltemos a fazer os gols."

David Braz volta ao time após ter cumprido suspensão na derrota para o Cruzeiro no último domingo. Ele entra no lugar de Bruno Uvini, que sofreu fratura em ossos da face e ficará afastado por tempo indeterminado, e formará dupla com Edu Dracena.

"Para mim, vai ser bom jogar com ele. O Dracena é experiente, vamos conversar bastante, tivemos juntos quase 45 minutos contra o Londrina (semana passada, pela Copa do Brasil), não levamos gols. Esperamos repetir, defender bem a equipe junto com os demais defensores e ajudar a sair com a vitória", afirmou David Braz.