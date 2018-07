David Braz participa de jogo-treino e pode reforçar o Santos

O zagueiro David Braz ficou mais perto do retorno ao time do Santos nesta terça-feira ao participar do jogo-treino dos reservas contra o time do Taboão da Serra, da quarta divisão paulista. Os santistas venceram por 4 a 0 no CT Rei Pelé, em preparação para o clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

David Braz se mostrou recuperado de uma lesão de grau 3 que sofreu na coxa esquerda na final da Copa do Brasil do ano passado. Desde então, ele vinha fazendo tratamento fisioterápico. Segundo o defensor, ele já se sentia em boas condições para enfrentar o Rio Claro, no domingo.

Mas o retorno só deve acontecer no próximo fim de semana. A volta do zagueiro é uma das poucas boas notícias para o técnico Dorival Júnior nesta semana. Para o clássico, ele perderá cinco titulares: Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel, Thiago Maia e Zeca. Eles foram convocados para defender a seleção brasileira, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o time olímpico, em dois amistosos.

REFORÇO

Cobiçado por rivais e até por clubes da Itália, o zagueiro Matheus Gabriel garantiu sua permanência no Santos nesta terça ao assinar contrato profissional com o clube. O vínculo do atleta de apenas 16 anos tem duração de três anos.

"A base do Santos é a mais concorrida do Brasil. Todos querem jogar aqui. Surgiram muitas especulações, mas graças a Deus deu tudo certo e fiquei aqui. Agora é trabalhar ainda mais para chegar logo ao time profissional", afirmou o jogador, que integra atualmente a equipe sub-17 do Santos.