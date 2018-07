David Braz pede atenção total do Santos contra o Flamengo

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos - sete a mais que o Flamengo -, o Santos enfrenta a equipe carioca com o sinal de alerta ligado. Apesar da vantagem na tabela de classificação e o jogo ser na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira, pela 35.ª rodada, o zagueiro David Braz ressalta os perigos que o adversário pode oferecer em campo.

"O Flamengo é uma equipe difícil, que veio de um bom resultado, vencendo o Goiás. Precisamos estar atentos, pois vem um time perigoso e não podemos deixar de somar pontos na Vila Belmiro", alertou o zagueiro santista.

Na última rodada, o Santos empatou sem gols com o Joinville, fora de casa, e o resultado fez com que a equipe se mantivesse na quarta colocação. Continuar na zona de classificação para a Copa Libertadores é algo que o zagueiro destaca como uma das prioridades da equipe.

"A motivação está na proximidade de uma vaga na Libertadores e para isso temos que nos manter no G4, sem pensar em final da Copa do Brasil", alertou, lembrando que nos próximos dias 25 e 2 de dezembro, Santos e Palmeiras decidem a Copa do Brasil e o campeão garante uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Caso o campeão da Copa do Brasil fique entre os quatro primeiros, o quinto colocado também estará classificado para a competição continental em 2016. Hoje o Santos tem 54 pontos, seis a mais que o Palmeiras, o nono colocado.

SEM GRANA

O Santos não tem dinheiro para fazer grandes contrações e, por isso, a diretoria quer manter os principais jogadores para 2016. E conta com a vaga na Libertadores para convencer as estrelas a não deixar o clube.

Lucas Lima, Gabriel, Gustavo Henrique e Ricardo Oliveira são alguns dos jogadores que interessam a outras equipes.

A diretoria garante não ter interesse em negociar nenhum deles, mas se o time não conseguir a vaga na competição continental dificilmente conseguirá segurar todos eles. A classificação para a Libertadores pode ser obtida no Brasileirão ou na Copa do Brasil.