David Braz prevê Santos inteiro no início do Campeonato Paulista

Por causa da disputa da Copa do Mundo da Rússia, entre os meses de junho e julho, o calendário do futebol brasileiro ficou mais apertado nesta temporada. Os Estaduais, por exemplo, terão os seus inícios, em sua maioria, no próximo dia 17, o que faz com que a pré-temporada dos grandes clubes do país seja menor, pois todos voltaram das férias no último dia 3. O mesmo acontece com o Santos, mas o zagueiro David Braz garante que o time estará pronto para a estreia no Campeonato Paulista.

+ Santos cede o meia Matheus Oliveira por empréstimo ao Red Bull Brasil

Os jogadores do Santos treinam forte com bola no CT Rei Pelé, em Santos, há quase uma semana. A primeira partida da equipe agora comandada pelo técnico Jair Ventura será contra o Linense, no dia 17, às 19h30, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

"O começo foi só com exames e fomos para o campo apenas no terceiro dia. A preparação neste ano está sendo mais curta por conta do calendário, então precisamos pegar forte neste início para entrar bem no primeiro jogo. A gente sabe que só lá para a terceira partida nós estaremos mais soltos. Vamos procurar estar 100% já contra o Linense para estrear bem no Paulista", afirmou o defensor.

Além do Paulistão, o Santos disputará Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil em 2018. Apesar dos vários compromissos durante a temporada, David Braz espera que o time chegue forte em todas as competições.

"Na pré-temporada a gente procura fazer um trabalho muito intenso para aguentar o ano inteiro, pois a gente como a temporada é cheia de jogos. Ano passado tivemos quase 70 partidas. Espero que em 2018 a gente possa fazer mais de 70, pois assim estaremos em todas as finais, né? Vamos nos preparar bem para chegar forte para isso", concluiu o zagueiro santista.

COMISSÃO TÉCNICA

Os membros da comissão técnica de Jair Ventura no Santos foram apresentados nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O auxiliar-técnico Emilio Faro, o preparador físico Ednilson de Sena Goes e o observador técnico e analista de desempenho Antônio Macedo falaram de seus conhecimentos no futebol e revelaram alguns objetivos para o elenco em 2018.

"A gente traz ao Santos a realidade do futebol brasileiro, onde o jogo mais importante é sempre o próximo. O grande segredo de qualquer trabalho é a velocidade com que se faz a diagnose. A gente fez um levantamento completo com o perfil de cada atleta. É um grupo bem distinto no quesito de faixa etária. Vou trabalhar em três pilares: não atrapalhar, estar sempre disponível e dar minha opinião quando for consultado. Essa é a minha relação direta com o Jair, que nos ouve bastante", disse Emilio Faro.