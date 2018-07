David Braz quer manter sequência de gols no Pacaembu

Nas últimas duas vezes que o Santos jogou como mandante no Pacaembu, o zagueiro David Braz deixou a marca dele. Foram dois gols diante do Vitória, em 6 de setembro, e mais um sobre o Goiás, 22 dias depois. O defensor que manter a boa sequência nesta quinta-feira, quando o time paulista recebe o Botafogo em busca de um lugar na semifinal da Copa do Brasil.

"Se puder ter outra oportunidade de fazer gol como nos últimos jogos (vai ser bom), mas primeiro quero ajudar o pessoal na defesa. Copa do Brasil é importante não tomar gol em casa. Primeiro defender, mas se tiver outra oportunidade de fazer gol, será bem vindo", disse o zagueiro, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

David Braz sabe, porém, que seu papel principal é na defesa. Se o Santos não tomar gol, se classifica, uma vez que venceu por 3 a 2 2 no Rio. "Como eu disse, é um jogo difícil. Procurar ajudar equipe do Santos na defesa a não tomar gol. A competição pede isso. Vou procurar pensar na defesa, e se tiver oportunidade de fazer gol, espero que aconteça."

Penúltimo colocado no Brasileirão, o Botafogo vive uma crise sem fim, mas vem de vitória sobre o Corinthians. Por isso David Braz pede atenção no rival carioca. "A equipe que teve seus problemas, com jogadores saindo, mas tem qualidade. Ganharam do Corinthians, jogando bem. Contra a gente tivemos dificuldade na partida, apesar de termos conseguido a vitória. Jogadores de qualidade, mas vamos respeitar, fazer nossa parte, jogar como decisão."