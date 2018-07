David Braz quer Santos com marcação mais agressiva

SANTOS - Ninguém na Vila Belmiro esconde que o Santos apresentou um futebol muito abaixo do que sabe jogar na primeira partida do Campeonato Paulista, domingo, no Pacaembu, quando perdeu de 1 a 0 do Ituano. Como não tem vantagem de jogar por dois resultados iguais, o time santista precisa vencer por dois gols de diferença para não precisar dos pênaltis.

Para o zagueiro David Braz, uma das coisas que precisam ser alteradas na equipe é a marcação. "Vi o jogo todo em casa e a nossa equipe não atuou como estávamos acostumados para chegar até a final. Faltaram algumas coisas como a agressividade na marcação. Tenho certeza que a comissão técnica também viu isso para não pecarmos novamente", comentou ele, nesta terça, em entrevista coletiva.

Na semifinal, David Braz errou duas vezes e quase impediu a classificação do Santos para a final. Mas, na partida de domingo, ele acredita que fez uma boa atuação. O zagueiro acredita que não ficará marcado pelas falhas.

"Contra o Penapolense, eu mesmo assumi o erro, mas ergui a cabeça e junto com os demais ajudei o time a conquistar a vitórias. No jogo contra o Ituano acho que faltou agressividade na marcação, mas não na defesa, no time todo. Estamos sujeitos a erros, até os nossos zagueiros da seleção erram, mas temos que ter personalidade par alevantar a cabeça. Faz parte", opinou.