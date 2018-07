David Braz reclama de gramado e lamenta derrota do Santos, mas confia em classificação

Além da boa marcação da Ponte Preta, o zagueiro David Braz criticou o gramado do Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo fraco desempenho do Santos na derrota por 1 a 0, com gol de William Pottker, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

"O primeiro tempo não foi muito bom, tivemos dificuldades com o campo. É diferente, tinham alguns buracos, nosso campo é mais retinho. A gente estava com dificuldade para virar as jogadas, ter toque de bola. E a Ponte estava marcando bem, estava fechada", afirmou.

O defensor ainda lamentou o resultado, mas disse confiar na classificação santista nos próximos 90 minutos. "No segundo tempo a gente tentou, criou algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Vamos trabalhar e tenho certeza que, com a nossa torcida apoiando, nós vamos conseguir a classificação", garantiu.

Santos e Ponte Preta voltam a se enfrentar no dia 10 de abril (segunda-feira), às 20 horas, no Pacamebu. O time da Vila Belmiro precisa da vitória, enquanto a equipe de Campinas tem a vantagem do empate para ir à semifinal. Se o saldo terminar igualado, a vaga será decidida nos pênaltis.