David Braz reclama de rigor do juiz: 'Árbitro tem que trocar ideia'

O zagueiro David Braz prejudicou o Santos neste domingo ao ser expulso instantes depois do gol do Inter e ao fim do jogo criticou a postura do árbitro Dewson Freitas da Silva. O defensor disse que levou o segundo amarelo e acabou expulso somente por ter comentado com o juiz sobre uma interpretação de regra que tinha acompanhado em um programa de televisão.

O Santos perdeu por 1 a 0 pelo Brasileirão em um gol de falta de Valdivia. O lance se originou em uma marcação por toque de mão do volante Lucas Otávio. O zagueiro foi expulso enquanto o Inter comemorava o gol e disse não ter reclamado da marcação. "Em nenhum momento em gritei com o árbitro ou falei palavrão. Expliquei somente sobre o que tinha na regra", disse o jogador.

Após a partida, David Braz contou que foi falar ao árbitro sobre uma interpretação da regra do futebol em que não se deve marcar toque de mão caso não seja intencional. O zagueiro disse ter visto o assunto durante um programa de TV e decidiu explicar o seu ponto de vista. "O árbitro não pode ser assim. O árbitro tem que trocar ideia. O futebol é comunicação", comentou.

Um nova determinação da CBF pede para os árbitros punirem com cartão amarelo quem reclamar. Essa ordem tem aumentado o número de advertências. Ao se dirigir ao vestiário, David Braz chegou a reclamar com o quarto árbitro sobre a falta de compreensão com as conversas dentro de campo.