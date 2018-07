Zagueiro David Braz se aproxima de retorno ao Santos

O zagueiro David Braz, do Santos, está perto de voltar a atuar pelo time. O defensor se retirou dos treinos há três semanas para cuidar de um lesão na coxa direita sofrida na final da Copa do Brasil do ano passado e que voltou a incomodar. O departamento médico do clube já o liberou para voltar a corrrer no gramado e dentro de algumas semanas ele poderá voltar a atuar.

A lesão sofrida na final de 2015 contra o Palmeiras chegou a tirar o jogador das partidas por quatro meses David Braz retornou na fase decisiva do Campeonato Paulista, até voltar a sentir dores no local. Após acordo com a comissão técnica, o zagueiro se retirou das atividade para cuidar melhor da parte física. Ainda não há prazo definido para o retorno.

A ausência de David Braz criou um problema para o técnico Dorival Junior. Uma série de desfalques entre os zagueiros já fez o Santos escalar o volante Yuri improvisado na posição no jogo com o Atlético-PR, em Curitiba. Nas últimas partidas, a dupla tem sido formada com Gustavo Henrique e Luiz Felipe.