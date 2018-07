David Braz se recupera, treina e deve reforçar o Santos no domingo

David Braz treinou neste sábado e deve enfrentar o Linense, neste domingo, às 18h30, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O zagueiro do Santos ficou de fora dos trabalhos de quinta e sexta-feira por conta de uma bolha no calcanhar do pé esquerdo, mas agora voltou a marcar presença em campo na atividade final de preparação para este duelo válido pela sétima rodada do torneio estadual.

No entanto, demonstrou estar recuperado ao participar normalmente do recreativo que antecede o jogo. Com seu retorno, o técnico Enderson Moreira deve fazer apenas uma mudança no time que venceu a Portuguesa no último domingo. Sai o jovem Lucas Otávio para a estreia do experiente Valencia - o colombiano, contratado em janeiro, ficou fora dos primeiros jogos para aprimorar a forma física.

Neste confronto, o Santos não contará com três jogadores por lesão: os lateral-esquerdo Caju, com inflamação no púbis, o também lateral-esquerdo Chiquinho, que tem um edema na coxa esquerda, e o volante Alison, que sofreu ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e será operado mais uma vez.

O Santos lidera o Grupo 4 do Estadual com 14 pontos. O Linense é o penúltimo do Grupo 3 com seis pontos. O time alvinegro deve ir a campo com: Vanderlei, Cicinho, David Braz, Werley e Victor Ferraz; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.