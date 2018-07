David Braz segue conselho de técnico e ignora especulações no Santos

Segundo o zagueiro, que deve continuar como titular mesmo caso seja contratado mais um jogador para sua posição, a ordem entre os jogadores é seguir o conselho do técnico Dorival Júnior. "Ele falou com a gente e disse que o que sai na imprensa muitas vezes não é verdade e pediu para estarmos focados na reta final. Procuramos não comentar sobre contratações, seja do Gum ou de qualquer outro jogador. Deixamos isso para depois", disse David Braz, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Além de David, Dorival Júnior conta para o setor com Gustavo Henrique, Werley, Paulo Ricardo e Leonardo e está no mercado atrás de um jogador que tenha um pouco mais de experiência. No meio das especulações, David Braz garante que nem pensa na possibilidade de deixar o clube.

"Estou muito feliz com o momento no Santos. Sou titular de uma grande equipe, estou na final da Copa do Brasil, no G4 do Brasileiro e não posso reclamar. Sempre agradeço a Deus, trabalhando bastante para me manter na equipe. É uma honra vestir essa camisa e ajudar o Santos", disse.